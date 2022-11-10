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Овечкин провёл сокрушительный силовой приём против чешского защитника Рутты

Овечкин провёл сокрушительный силовой приём против чешского защитника Рутты
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В одном из эпизодов игры российский нападающий команды хозяев Александр Овечкин отметился сокрушительным силовым приёмом против чешского защитника Яна Рутты.

ВИДЕО

Фото: КАДР ИЗ ТРАНСЛЯЦИИ

Для Овечкина эта игра стала 1289-й в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Мэтью Шнайдером, и теперь они делят 71-е место. Следующей целью Овечкина является Дэррил Сидор, на счету которого 1291 матч.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 15 матчах, в которых записал в свой актив восемь голов и сделал пять результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1290 матчей, в которых он забил 788 голов и сделал 635 результативных передач.

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