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Кросби одержал 50-ю победу над Овечкиным в матчах между «Питтсбургом» и «Вашингтоном»

Кросби одержал 50-ю победу над Овечкиным в матчах между «Питтсбургом» и «Вашингтоном»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Эта победа стала юбилейной, 50-й, для капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби в противостоянии с российским нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным. Счёт личных встреч между хоккеистами 50-38, учитывая матчи регулярных чемпионатов и плей-офф НХЛ. По очкам в этом противостоянии также лидирует канадец — на счету Кросби 115 (41+74) очков, у Овечкина – 94 (47+47).

На счету Овечкина в текущем сезоне 15 сыгранных матчей, в которых форвард отметился 13 (8+5) очками. Кросби записал на свой счёт 15 (6+9) очков в 13 матчах.

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