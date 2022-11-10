Овечкин ответил на вопрос, кого бы взял третьим в звено, если бы играл вместе с Кросби

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, кого бы он взял третьим партнёром по атакующему звену, если бы выступал вместе с канадским нападающим «Питтсбурга» Сидни Кросби.
«Вы уверены, что Кросби спросил бы это у меня? Тогда ладно. Он бы, наверное, выбрал Марио Лемье. Но я бы, наверное, взял Брашира. Почему? Нам нужна защита и свобода на льду. Чтобы, если кто-то захотел бы нас тронуть, ему бы было невесело», — цитирует Овечкина TNT Sports.
Дональд Брашир выступал за «Кэпиталз» с 2006 по 2009 год. Американский тафгай был телохранителем Овечкина на льду. За 1025 матчей регулярного чемпионата НХЛ Брашир записал на свой счёт 2634 штрафные минуты.
Счёт личных встреч в противостоянии Овечкина и Кросби 50-38 в пользу канадца. Сегодня «Питтсбург» одержал победу в матче с «Вашингтоном» со счётом 4:1. На счету Овечкина в текущем сезоне 15 сыгранных матчей, в которых форвард отметился 13 (8+5) очками. Кросби записал на свой счёт 15 (6+9) очков в 13 матчах.
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