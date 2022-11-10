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Главный тренер «Миннесоты»: Капризов определённо один из лучших игроков в лиге

Главный тренер «Миннесоты»: Капризов определённо один из лучших игроков в лиге
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон сказал, что все в команде вздохнули с облегчением, когда российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов забил первую из своих двух шайб в ворота «Анахайма» (4:1).

«Он определённо один из лучших игроков в лиге. Он очень много времени находится с шайбой. После его гола вся команда вздохнула с облегчением», — цитирует Эвасона официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне на счету Капризова 13 проведённых матчей, в которых нападающий набрал 15 очков — забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Напомним, нападающий избежал дисквалификации за удар клюшкой по лицу защитника «Лос-Анджелеса» Дрю Даути во вчерашнем матче с «Кингз». Капризов был наказан штрафом в размере $ 5 тыс.

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