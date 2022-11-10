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Нападающий «Рейнджерс» Кравцов назвал причины своих многочисленных травм на старте сезона

Нападающий «Рейнджерс» Кравцов назвал причины своих многочисленных травм на старте сезона
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов в телеграм-канале «Черкас Атлант» назвал причины своих многочисленных травм на старте сезона.

«Травмы, считаю, пошли у меня от головы. Не было уверенности в своих действиях, в своей игре. Было много желания, бегал, где не надо. Есть поговорка такая: «Жопа в мыле, сам – сухой». Вот так вот и играл. Не было уверенности в единоборствах: там потерял баланс, тут упал. Плюс ещё начинал много думать на льду, хотя нужно играть на инстинктах, как говорит Артемий [Панарин]. Вот ребята помогают, спасибо им огромное! Надеюсь, дальше будет намного лучше», — заявил Кравцов в телеграм-канале.

22-летний российский игрок получил повреждение в матче с «Далласом» (6:3) 29 октября 2022 года. Отметим, что это было уже третье повреждение Кравцова в четырёх сыгранных матчах этого сезона. Первое Виталий получил в стартовом матче с «Тампа-Бэй» (3:1), второе — перед встречей с «Айлендерс» (0:3).

После возвращения Кравцов сыграл в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4), проведя на льду 10 минут с показателем полезности «+1», нанеся один бросок и проведя один силовой приём.

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