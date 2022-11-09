Игрок «Рейнджерс» Кравцов — о Разине: чего-то вас там чересчур душат! Если что, мы поможем

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов в эфире телеграм-канала «Черкас Атлант» поделился мнением о ситуации с главным тренером «Северстали» Андреем Разиным. Наставник череповчан отказался давать комментарии после матча с «Автомобилистом». За это Разину могут грозить санкции от КХЛ.
«Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к Андрею Владимировичу Разину. Чего-то вас там чересчур душат! Вы, если что, дайте нам знать. Мы поможем!» — сказал Кравцов.
22-летний российский игрок получил повреждение в матче с «Далласом» (6:3) 29 октября 2022 года. Отметим, что это было уже третье повреждение Кравцова в четырёх сыгранных матчах этого сезона. Первое Виталий получил в стартовом матче с «Тампа-Бэй» (3:1), второе — перед встречей с «Айлендерс» (0:3).
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