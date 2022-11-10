Экс-тренер «Трактора» оценил игру Сергея Шумакова в сезоне КХЛ

Заслуженный мастер спорта России и экс-тренер «Трактора» Равиль Гусманов оценил игру форварда челябинского клуба Сергея Шумакова.

«Мне кажется, потенциал большой, но пока не хватает движения. Голова, руки – всё есть. Ждём большего. Знаем, как он может и что. Рассчитываем, что он прибавит по ходу чемпионата за счёт объёма игр, наберёт оптимальную форму», — сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Шумаков в 14 играх за «Трактор» набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-3». Всего в лиге 30-летний нападающий провёл 521 игру, в которой забросил 138 шайб и отдал 150 результативных передач, набрав в общей сложности 288 очков.