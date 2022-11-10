Овечкин упал на лёд после силового приёма Арчибальда, который на 28 кг легче россиянина

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» (1:4) в одном из эпизодов нападающий «пингвинов» Джош Арчибальд в конце второго периода силовым приёмом сбил форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина с ног и забрал шайбу.

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Отметим, что вес Овечкина составляет 108 кг, а рост — 192 см, Арчибальда — 80 кг и 179 см.

Россиянин в матче с «Питтсбургом» результативными действиями не отметился. Показатель полезности Овечкина составил «-2». Александр провёл семь силовых приёмов при одном броске по воротам.

«Вашингтон» после 15 сыгранных матчей набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.