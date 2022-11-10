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Форвард «Питтсбурга» со смехом ответил на вопрос о своём силовом приёме против Овечкина

Форвард «Питтсбурга» со смехом ответил на вопрос о своём силовом приёме против Овечкина
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джош Арчибальд прокомментировал свой силовой приём против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Форвард со смехом рассказал об этом моменте.

«Честно говоря, я просто пытался встать у него на пути и не дать ему пройти мимо меня… вы знаете, у него большое тело, и я вложил в этот силовой весь свой вес. Во всяком случае, весь вес, который у меня есть (смеётся)», — приводит слова Арчибальда Pittsburgh Hockey Now.

Отметим, что вес Овечкина составляет 108 кг, а рост — 192 см. Антропометрические данные Арчибальда — 179 см и 80 кг.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:1.

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