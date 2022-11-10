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Российский хоккеист рассказал об изящном ответе Ларионова канадскому тренеру

Российский хоккеист рассказал об изящном ответе Ларионова канадскому тренеру
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Нападающий «Амура» Иван Николишин вспомнил о тренировках с канадским тренером Кевином Константином в и рассказал об изящном ответе главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова заокеанскому тренеру.

«Главный навык, который получил в команде? Наверное, самостоятельность — и в плане подготовки к играм, и тренировочный процесс, начинаешь понимать, что ты сам по себе, все друзья остались в России. В плане хоккея какие-то аспекты в обороне подмечал.

В первой юниорской команде меня тренировал Кевин Константин, который работал в «Сан-Хосе», отличался очень оборонительным хоккеем. От него многое поднабрал, он действительно объяснял, как играть. Потом был Брент Саттер, который набирал 100 очков в НХЛ — как только начинаешь с ним говорить, слушаешь с открытым ртом, пытался впитывать как губка.

Вспоминал ли Константин о работе с Ларионовым и Макаровым? Он много историй про них рассказывал — про то, что Кевин говорил Ларионову, как играть в защите, а он отвечал: «Если эта маленькая чёрная штучка будет у меня на крюке, то нам не надо будет играть в обороне», — сказал Николишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Николишиным читайте на «Чемпионате» завтра, 11 ноября.

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