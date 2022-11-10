Разин: сегодня судью потеряли. Он меня однажды удалил, но здоровья ему
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после матча с «Нефтехимиком» (3:0) высказался о травме главного арбитра матча «Амура» и питерского СКА (2:1 Б).
«Это хоккей, это спорт. Без травм никуда. Деньги не просто так достаются в хоккее. Сегодня судью потеряли, здоровья ему. Несмотря на то, что он удалил меня один раз, хочется пожелать ему здоровья», — заявил Разин на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, в середине второго периода матча «Амура» и СКА после броска защитника хабаровчан Руслана Педана шайба угодила в голову одному из главных арбитров матча Максиму Сидоренко. Встреча была остановлена, арбитру оказали необходимую медицинскую помощь прямо на льду, шайба разбила судье голову. Сидоренко не смог продолжить матч.
Новость по темеГлавному арбитру матча «Амур» — СКА разбили голову шайбой
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