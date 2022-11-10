Разин: сегодня судью потеряли. Он меня однажды удалил, но здоровья ему

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после матча с «Нефтехимиком» (3:0) высказался о травме главного арбитра матча «Амура» и питерского СКА (2:1 Б).

«Это хоккей, это спорт. Без травм никуда. Деньги не просто так достаются в хоккее. Сегодня судью потеряли, здоровья ему. Несмотря на то, что он удалил меня один раз, хочется пожелать ему здоровья», — заявил Разин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, в середине второго периода матча «Амура» и СКА после броска защитника хабаровчан Руслана Педана шайба угодила в голову одному из главных арбитров матча Максиму Сидоренко. Встреча была остановлена, арбитру оказали необходимую медицинскую помощь прямо на льду, шайба разбила судье голову. Сидоренко не смог продолжить матч.