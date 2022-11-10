Главному арбитру матча «Амур» — СКА разбили голову шайбой

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и питерским СКА. Идёт второй период, счёт не открыт.

В середине второго периода после броска защитника хозяев Руслана Педана шайба угодила в голову одному из главных арбитров матча Максиму Сидоренко. Встреча была остановлена, арбитру оказали необходимую медицинскую помощь прямо на льду, шайба разбила судье голову. Сидоренко не смог продолжить матч.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

СКА после 28 матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает первое место в общей таблице лиги. Питерский клуб в предыдущем матче уступил на выезде владивостокскому «Адмиралу». «Амур» после 26 матчей занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции.