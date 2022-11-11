И. Николишин — о канадских юниорских лигах: было приятно, когда в 16 лет узнавали на улице

Нападающий «Амура» Иван Николишин сравнил игру в молодёжных лигах России и Канады. Николишин за океаном играл за «Эверетт Сильвертипс» и «Ред Дир Ребелс» Западной хоккейной лиги.
«Чем отличается молодёжный хоккей в России и Канаде? Если сравнивать, то самое большое отличие — в МХЛ было 50 или 55 игр, а там 72 матча. В CHL меньше тренировочного процесса, больше игрового, и ажиотаж вокруг хоккея там намного больше, чем у нас, к сожалению.
Команды в маленьких городках располагаются, все ходили, переживали, это была отдушина для людей. В таком возрасте это было очень приятно и неожиданно, когда ты приезжаешь 16-летним мальчишкой и люди начинают узнавать на улицах. В России не могу себе представить такое», — сказал Николишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Николишиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 11 ноября.
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