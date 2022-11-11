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Российский форвард «Амура» об игре в финской лиге: нравится, как болеют, там хоккейный бум

Российский форвард «Амура» об игре в финской лиге: нравится, как болеют, там хоккейный бум
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Нападающий «Амура» Иван Николишин рассказал об игре в Финской лиге. 26-летний форвард в Финляндии играл за клуб «Ильвес» из города Тампере.

«Как появился вариант с «Ильвесом» этой весной? Когда отменили сезон КХЛ, не довели до конца, мне не хотелось в феврале заканчивать. «Ильвес» вышел на меня, хотели, чтобы я за них играл. Это были лидеры чемпионата страны, для меня это был интересный вызов. Я с удовольствием поехал — спасибо руководству «Амура», что пошли навстречу, расторгнув контракт, но сохранив права.

Это очень мобильная, очень скоростная лига, шайба моментально ходит туда и обратно, очень много молодёжи. Мне очень понравилось, как болеют тоже — у них сейчас хоккейный бум. В команде у меня играл Вадим Жеренко, играли против ТПС, где играл Андрей Кареев, с ним перекидывался парой фраз», — сказал Николишин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Иваном Николишиным читайте на «Чемпионате»:

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