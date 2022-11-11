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Разин: не надо писать гадости, товарищи журналисты

Разин: не надо писать гадости, товарищи журналисты
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после матча регулярного чемпионата с «Нефтехимиком» (3:0) попросил журналистов не писать гадости.

«Несмотря на то что пишут, что мы из девяти игр восемь проиграли… мы из десяти игр набрали восемь очков. Так что не надо писать гадости, товарищи журналисты, потому что у нас не всё так плохо», — сказал Разин на пресс-конференции.

На данный момент «Северсталь» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 29 очков. За последние три матча команда потерпела два поражения в овертайме и одержала одну победу.

В следующем матче «Северстали» предстоит сыграть с «Локомотивом». Встреча состоится 14 ноября в Ярославле, начало – в 19:00 мск.

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