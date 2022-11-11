Гол и результативный пас Проворова не спасли «Филадельфию» в матче с «Коламбусом»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2, которым удалось прервать пятиматчевую серию поражений.

В составе «Джекетс» отличились Джонни Годро, Зак Веренски и Бун Дженнер. У «Флайерз» забрасывали Тони Деанджело и Иван Проворов. Отметим, что гости уступали в счёте 0:3 к середине матча, однако затем сумели сократить отставание до минимума и лишь на последних минутах Ник Бланкенбург и Бун Дженнер поразили пустые ворота.

У 25-летнего российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова первая заброшенная шайба в 13-й игре сезона. При этом он также записал на свой счёт результативный пас, заработав коэффициент полезности «-1», проведя на льду 25 минут и 3 секунды.

В параллельных встречах «Вегас Голден Найтс» на выезде крупно обыграл «Баффало Сэйбрз» (7:4), а «Бостон Брюинз» на домашнем льду разобрался с «Калгари Флэймз» (3:1).