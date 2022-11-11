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Гол и результативный пас Проворова не спасли «Филадельфию» в матче с «Коламбусом»

Гол и результативный пас Проворова не спасли «Филадельфию» в матче с «Коламбусом»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2, которым удалось прервать пятиматчевую серию поражений.

В составе «Джекетс» отличились Джонни Годро, Зак Веренски и Бун Дженнер. У «Флайерз» забрасывали Тони Деанджело и Иван Проворов. Отметим, что гости уступали в счёте 0:3 к середине матча, однако затем сумели сократить отставание до минимума и лишь на последних минутах Ник Бланкенбург и Бун Дженнер поразили пустые ворота.

У 25-летнего российского защитника «Филадельфии» Ивана Проворова первая заброшенная шайба в 13-й игре сезона. При этом он также записал на свой счёт результативный пас, заработав коэффициент полезности «-1», проведя на льду 25 минут и 3 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2022, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Годро (Веренски) – 03:53 (5x5)   2:0 Веренски (Годро) – 12:03 (5x5)   3:0 Дженнер (Лайне, Годро) – 20:37 (5x5)   3:1 Деанджело (Кейтс, Проворов) – 33:04 (5x5)   3:2 Проворов (Конечны, Фараби) – 48:41 (5x5)   4:2 Бланкенбург (Гонс) – 58:21 (en)   5:2 Дженнер – 59:42 (en)

В параллельных встречах «Вегас Голден Найтс» на выезде крупно обыграл «Баффало Сэйбрз» (7:4), а «Бостон Брюинз» на домашнем льду разобрался с «Калгари Флэймз» (3:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2022, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 7
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стивенсон (Маршессо, Пьетранджело) – 05:44 (5x4)   1:1 Томпсон (Окпосо, Далин) – 16:23 (5x4)   1:2 Кессел (Руа, Коттер) – 23:43 (5x5)   2:2 Миттельштадт (Козенс, Петерка) – 34:09 (5x4)   2:3 Коттер (Руа, Теодор) – 37:08 (5x5)   2:4 Пьетранджело (Айкел, Стивенсон) – 43:52 (5x5)   2:5 Айкел (Пьетранджело, Стивенсон) – 46:13 (5x5)   3:5 Томпсон (Скиннер, Хиностроза) – 49:40 (5x5)   3:6 Айкел (Стивенсон, Стоун) – 54:37 (5x5)   4:6 Асплунд (Козенс, Брайсон) – 56:31 (4x5)   4:7 Айкел (Мартинес) – 59:52 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2022, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Ханифин (Манджапане, Баклунд) – 04:43 (5x5)   1:1 Клифтон (Носек, Пастрняк) – 16:38 (5x5)   2:1 Макэвой (Заха, Линдхольм) – 38:27 (5x5)   3:1 Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 59:27 (en)
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