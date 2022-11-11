«Рейнджерс» повторили необычный разгром в исполнении «Лос-Анджелеса» 29-летней давности
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 8:2.
Примечательно, что после двух периодов счёт на табло был равный — 2:2, но в третьем периоде подопечные Жерара Галлана забросили шесть шайб кряду и добились убедительного разгрома. За всю историю НХЛ сегодня был зафиксирован лишь восьмой случай, когда одна из команд лиги одержала победу с разницей в шесть и более шайб после ничьи по итогам двух периодов. «Рейнджерс» одержали первую подобную победу в своей истории, а последней командой, кому удалось это сделать, был «Лос-Анджелес Кингз» (март 1993 год).
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