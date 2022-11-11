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Панарин вошёл в историю «Рейнджерс» по скорости достижения 20 очков в сезоне НХЛ

Панарин вошёл в историю «Рейнджерс» по скорости достижения 20 очков в сезоне НХЛ
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 8:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский дубль, причём первая из результативных передач позволила форварду достичь отметки в 20 очков в нынешнем сезоне. 31-летний нападающий показал третий результат в истории «Рейнджерс» за последние 20 лет по скорости достижения данной отметки в регулярном чемпионате.

В этом году Артемию понадобилось всего 15 матчей на достижение рубежа, тогда как первый и второй результат на этом временном интервале в истории клуба принадлежит Яромиру Ягру (12 матчей в сезоне-2006/2007 и 14 в 2005/2006).

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