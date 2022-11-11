Илья Сорокин – третья звезда матча «Айлендерс» – «Аризона»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Аризону Койотс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.
Российский голкипер Илья Сорокин, которому удалось совершить 27 сейвов, был признан третьей звездой матча. Вторым стал Трэвис Бойд с одним голом. А первое место у чешского голкипера Карела Веймелка, на счету которого шатаут.
Первый гол в матче забил Трэвис Бойд на 42-й минуте. Пасами ему помогли Клейтон Келлер и Янис Мозер. Второй гол на счету у Джека Макбэйна. Он отличился за тридцать секунд до сирены с передач Келлера и Барретта Хэйтона. Российский защитник Александр Романов очков не набрал.
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