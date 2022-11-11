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Знарок тепло поприветствовал Ларионова после поражения от «Торпедо»

Знарок тепло поприветствовал Ларионова после поражения от «Торпедо»
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок тепло поприветствовал своего коллегу Игоря Ларионова в зоне для интервью после матча с «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 6:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале КХЛ.

«Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков после 28 проведённых встреч. «Торпедо» — на пятой строчке Запада, заработав 35 очков за 28 матчей. В следующей игре «Ак Барс» примет дома омский «Авангард» (13 ноября, начало — в 16:30 мск), «Торпедо» отправится в гости к ХК «Сочи» (12 ноября, 17:00 мск).

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