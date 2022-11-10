Знарок: игру «Ак Барсу» испортили индивидуальные ошибки. Особенно защитников

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после матча с «Торпедо» (4:6) назвал неудовлетворительную игру защитников казанской команды одной из причин поражения.

«Да, поменял звенья по ходу матча. Наверное, каждый тренер так делает. Мифтахова не заменили, потому что его молодой сменщик только что приехал. Можно сказать, да, что сегодня игру испортили индивидуальные ошибки. Особенно защитников», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче «Ак Барс» примет омский «Авангард» 13 ноября. Казанцы занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» набрало 35 очков и находится на пятом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.