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Голкипер системы «Трактора», выбранный «Анахаймом» на драфте НХЛ, арендован «Сочи»

Голкипер системы «Трактора», выбранный «Анахаймом» на драфте НХЛ, арендован «Сочи»
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Голкипер системы «Трактора» Вячеслав Бутеец продолжит сезон в ХК «Сочи», сообщает телеграм-канал челябинского клуба. Отмечается, что 20-летний вратарь отправится в расположение сочинцев по договору временного перехода (аренды).

«Наш 20-летний голкипер системы Вячеслав Бутеец по договору временного перехода будет играть за ХК «Сочи». Осенью он хорошо проявил себя в матчах за «Челмет» и после травмы сочинского вратаря Михаила Бердина вполне способен навязать конкуренцию Максиму Третьяку на позиции первого номера южан. Для Вячеслава это будет огромный опыт и шаг вперёд, который в будущем сезоне поможет ему всерьёз конкурировать за место во вратарской бригаде «Трактора», — заявил генеральный директор клуба Иван Савин.

В текущем сезоне Бутеец сыграл 17 матчей за «Челмет» и одержал восемь побед. Его коэффициент надёжности — 2,31, процент отражённых бросков — 92,4%. В межсезонье 2022 года Бутеец был выбран на драфте новичков НХЛ командой «Анахайм Дакс» в шестом раунде под общим 178-м номером.

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