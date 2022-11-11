Стало известно, кто будет возглавлять «Спартак» в ближайшем матче КХЛ с ЦСКА

Исполняющим обязанности главного тренера московского «Спартак» в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА будет Алексей Заварухин, сообщает телеграм-канал красно-белых.



Вчера, 10 ноября, руководство «Спартака» приняло решение о прекращении сотрудничества с Борисом Мироновым. Под руководством 50-летнего специалиста в текущем сезоне московский клуб в 29 матчах одержал 11 побед и потерпел 18 поражений. «Спартак» набрал 27 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Миронов был назначен на пост главного тренера красно-белых 30 апреля 2021 года.



Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится сегодня, 11 ноября, на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 19:30 мск.