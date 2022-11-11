Российский вратарь «Колорадо» повторил клубный рекорд в новейшей истории НХЛ

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Вратарь отразил 31 из 34 бросков.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, для Георгиева эта победа стала седьмой в девяти первых матчах за «Колорадо». Он стал третьим вратарём в истории «Эвеланш», которому удалось одержать не менее семи побед в первых девяти встречах за клуб. В сезоне-1980/1981 Дэн Бушар выиграл в восьми матчах из девяти, а в сезоне-2008/2009 Эндрю Рэйкрофт – в семи. Таки образом, Георгиев ещё и повторил рекорд «Колорадо» в новейшей истории НХЛ (период с сезона-2005/2006. — Прим. «Чемпионата»).

Напомним, в ночь с 10 на 11 ноября в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.