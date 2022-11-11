Андрей Свечников стал третьим игроком в истории «Каролины», забившим 100 голов до 23 лет

22-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников оформил хет-трик во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (7:2). Таким образом, он довёл свой голевой счёт в НХЛ до 100 заброшенных шайб.

Как отмечает пресс-служба лиги, Свечников стал всего лишь третьим хоккеистом в истории «Каролины», которому удалось покорить отметку в 100 голов за клуб до достижения 23-летнего возраста. Другими такими игроками стали Себастьян Ахо (121) и Джефф Скиннер (115).

Отметим, что Свечников в матче с «Эдмонтоном» провёл на льду 18 минут 56 секунд и заработал коэффициент полезности «+3», отметившись тремя заброшенными шайбами после четырёх бросков в створ ворот. В нынешнем сезоне на его счету 17 (11+6) набранных очков. Всего в НХЛ Андрей провёл 297 матчей, в которых забросил 100 шайб и отдал 126 результативных передач.