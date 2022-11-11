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Судья сбил Григория Панина с ног, припечатав защитника «Салавата» к борту

Судья сбил Григория Панина с ног, припечатав защитника «Салавата» к борту
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В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимает омский «Авангард». После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В одном из моментов матча капитан «Салавата» Григорий Панин по флангу ускорялся, чтобы быть первым на шайбе. Однако в этот момент на его пути оказался судья, стоявший рядом с бортом. В итоге Панин врезался в рефери встречи и, оказавшись «припечатанным» к бортику, упал на лёд. Удаления не последовало, однако защитник уфимцев вопросительно посмотрел на судью.

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Отметим, что на автогол Михаила Науменкова, записанный на Владимира Брюквина, и шайбу Зията Пайгина «Салават» ответил голом Сергея Шмелёва.

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