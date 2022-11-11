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«Куньлунь» подписал полноценный контракт с 35-летним экс-вратарём «Металлурга» Мурыгиным

«Куньлунь» подписал полноценный контракт с 35-летним экс-вратарём «Металлурга» Мурыгиным
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«Куньлунь Ред Стар» подписал полноценное соглашение с 35-летним российским вратарём Алексеем Мурыгиным, сообщает телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги.

Ранее голкипер заключил с китайским клубом пробный контракт, после чего провёл за команду три встречи, одержав одну победу при 87,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3,69. Всего в нынешнем сезоне Мурыгин сыграл в шести матчах, в которых отразил 85,1% бросков при показателе надёжности 4,35.

В конце сентября 2022 года вратарь покинул нижнекамский «Нефтехимик». Летом нижнекамский клуб объявлял о подписании контракта с голкипером на один год.

В Континентальной хоккейной лиге Мурыгин играл за «Амур», магнитогорский «Металлург», «Локомотив», «Авангард», «Торпедо» и «Нефтехимик». Всего в КХЛ голкипер провёл 303 матча, в которых отразил 92,1% бросков с коэффициентом надёжности 2,37.

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