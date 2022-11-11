Тренер «Авангарда» рассказал, почему решился на смену вратаря в ходе серии буллитов

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец после матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б) рассказал, почему решился на смену вратаря в ходе буллитов. Вместо Василия Демченко вышел 21-летний Андрей Мишуров, отразивший три броска.

«Почему поменял вратаря во время буллитной серии? Мы практически ничего просто так не делаем. На тренировках ребята бьют буллиты, мы смотрим на вратарей. Обсуждали с тренером вратарей Сергеем Звягиным, что поувереннее выглядел Андрей Мишуров. Первоначально я решил, что Демченко, достойно проведший матч, отыграет и буллиты, но, к сожалению, где-то соперник посильнее сыграл, где-то Василий не выручил, и я решил поставить Андрея. У него хорошие показатели на буллитах.



Слабая игра во время пятиминутного большинства? Мы вообще прилично играем в большинстве, значит, «Салават» сегодня хорошо отыграл. Где-то проявили, может, мягкотелость. В концовке же мы уже проигрывали. Это всё психология. Очень нужно нам было», — сказал Кравец на пресс-конференции.