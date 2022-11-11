Тренер «Авангарда» рассказал, почему решился на смену вратаря в ходе серии буллитов

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Михаил Кравец после матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б) рассказал, почему решился на смену вратаря в ходе буллитов. Вместо Василия Демченко вышел 21-летний Андрей Мишуров, отразивший три броска.
«Почему поменял вратаря во время буллитной серии? Мы практически ничего просто так не делаем. На тренировках ребята бьют буллиты, мы смотрим на вратарей. Обсуждали с тренером вратарей Сергеем Звягиным, что поувереннее выглядел Андрей Мишуров. Первоначально я решил, что Демченко, достойно проведший матч, отыграет и буллиты, но, к сожалению, где-то соперник посильнее сыграл, где-то Василий не выручил, и я решил поставить Андрея. У него хорошие показатели на буллитах.
Слабая игра во время пятиминутного большинства? Мы вообще прилично играем в большинстве, значит, «Салават» сегодня хорошо отыграл. Где-то проявили, может, мягкотелость. В концовке же мы уже проигрывали. Это всё психология. Очень нужно нам было», — сказал Кравец на пресс-конференции.
- 11 ноября 2022
-
21:16
-
20:53
-
20:48
-
20:44
-
20:41
-
20:37
-
20:25
-
20:15
-
19:41
-
19:27
-
19:08
-
19:00
-
18:46
-
18:40
-
18:07
-
17:59
-
17:34
-
16:58
-
16:25
-
15:52
-
15:16
-
15:04
-
14:21
-
13:56
-
13:16
-
12:54
-
12:23
-
12:09
-
11:48
-
11:37
-
11:21
-
10:50
-
10:40
-
10:28
-
10:21