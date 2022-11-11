«Авангард» одержал шестую победу подряд, в серии буллитов обыграв «Салават»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в серии буллитов победой гостей со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0).

На 22-й минуте защитник «Салавата» Михаил Науменков рукой отправил шайбу в сетку собственных ворот — гол записали на Владимира Брюквина. На 27-й минуте Сергей Шмелёв сравнял счёт. На 39-й минуте Зият Пайгин во второй раз вывел омичей вперёд. На 54-й минуте Александр Кадейкин восстановил равенство в счёте — 2:2. Через 32 секунды Павел Коледов впервые в матче вывел уфимцев вперёд. На 59-й минуте Корбан Найт сравнял счёт. Победу своему клубу в серии буллитов принёс Рид Буше.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Салават» примет «Барыс». Оба матча состоятся 13 ноября.