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«Локомотив» потерпел второе поражение подряд, уступив минскому «Динамо»

«Локомотив» потерпел второе поражение подряд, уступив минскому «Динамо»
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В столице Беларуси на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2022, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Сергеев, Алексеев) – 13:17 (5x4)   1:1 Душак (Меркли, Спунер) – 48:12 (5x4)   2:1 Соколов (Пинчук, Емелин) – 54:35 (5x5)

На 14-й минуте Артур Каюмов, реализовав численное большинство, вывел железнодорожников вперёд. На 49-й минуте Джозеф Душак при игре «пять на четыре» сравнял счёт — 1:1. На 55-й минуте Дмитрий Соколов во второй раз поразил ворота ярославской команды. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Виталий Пинчук и Алексей Емелин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 13 ноября в Москве сыграет с ЦСКА. «Локомотив» 14 ноября примет «Северсталь».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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