«Локомотив» потерпел второе поражение подряд, уступив минскому «Динамо»

В столице Беларуси на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Динамо» принимало ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0).

На 14-й минуте Артур Каюмов, реализовав численное большинство, вывел железнодорожников вперёд. На 49-й минуте Джозеф Душак при игре «пять на четыре» сравнял счёт — 1:1. На 55-й минуте Дмитрий Соколов во второй раз поразил ворота ярославской команды. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Виталий Пинчук и Алексей Емелин.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 13 ноября в Москве сыграет с ЦСКА. «Локомотив» 14 ноября примет «Северсталь».