Кросби ответил на слова Овечкина о том, кого бы он взял третьим в их звено

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби ответил на вопрос, кого бы взял третьим в звено, если бы он выступал вместе с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Ранее российский форвард сам ответил на подобный вопрос и предположил, что канадец выбрал бы легенду «пингвинов» Марио Лемье.

«Он прав. Я бы взял Лемье», — приводит слова Кросби журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что сам Овечкин хотел бы взять третьим экс-тафгая «Вашингтона» Дональда Брашира, который носил джерси «столичных» с 2006 по 2009 год. Хоккеист считался телохранителем российского форварда на площадке. За 1025 матчей регулярного чемпионата НХЛ Брашир записал на свой счёт 2634 штрафные минуты.

Отметим, что Овечкин и Кросби выступают в НХЛ с 2005 года. У россиянина 1423 очка (788+635) в 1289 матчах в НХЛ, у канадца — 1424 очка (523+901) в 1121 встрече.

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