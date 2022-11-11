Тренер «Нью-Джерси» объяснил, почему Овечкин продолжает играть на высоком уровне в 37 лет

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф поделился мнением о 37-летнем российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«То, что он делает, — это невероятно. Честно говоря, есть некоторые парни, которые долго играют. Когда ты смотришь на то, насколько он крупный, насколько он сильный, то понимаешь, почему он может играть так долго.
Я думаю, тот факт, что он может бросить шайбу так, как он её швыряет… у него есть навык, которого нет ни у кого другого. И он всё ещё обладает этим навыком в своём возрасте. Я думаю, может быть, с точки зрения скорости он не так быстр, но ты замечаешь такое же у многих игроков, которые вокруг. Взять Ягра. Или Хару. У них всё ещё есть один навык, который лучше, чем у любого игрока в их команде», — приводит слова Раффа ESPN.
- 11 ноября 2022
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