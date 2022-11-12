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Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон покорил отметку в 600 набранных очков в НХЛ

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон покорил отметку в 600 набранных очков в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». Идёт второй период, хозяева ведут – 2:0.

На седьмой минуте второго периода отличиться удалось форварду «Вашингтона» Сонни Милано, который реализовал выход один на один с Андреем Василевским после того как вышел на лёд, отбыв большой штраф за своего партнёра – Николя Обе-Кюбеля. Единственным ассистентом Милано стал 32-летний американский защитник «столичных» Джон Карлсон, покоривший отметку в 600 (134+466) очков в НХЛ. Для покорения этой отметки ему потребовалось 897 игр в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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