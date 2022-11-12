Передача Капризова и шат-аут Флёри помогли «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

На 19-й минуте Матс Цуккарелло вывел «дикарей» вперёд. Очки за результативные передачи записали на свой счёт Джон Меррилл и Кирилл Капризов. Шат-аут оформил голкипер «Уайлд» Марк-Андре Флёри.

Отметим, что «Миннесота» одержала вторую победу подряд. В предыдущей встрече с «Анахайм Дакс» «дикари» уверенно победили — 4:1. «Сиэтл», в свою очередь, прервал серию из пяти побед. В последний раз они проигрывали ещё в октября (в ночь с 27-го на 28-е): тогда «Кракен» уступили «Ванкувер Кэнакс» — 4:5.