Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь РС — Нефтехимик. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Капризова и шат-аут Флёри помогли «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»

Передача Капризова и шат-аут Флёри помогли «Миннесоте» обыграть «Сиэтл»
Комментарии

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2022, суббота. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
0 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Меррилл, Капризов) – 18:19 (5x5)

На 19-й минуте Матс Цуккарелло вывел «дикарей» вперёд. Очки за результативные передачи записали на свой счёт Джон Меррилл и Кирилл Капризов. Шат-аут оформил голкипер «Уайлд» Марк-Андре Флёри.

Отметим, что «Миннесота» одержала вторую победу подряд. В предыдущей встрече с «Анахайм Дакс» «дикари» уверенно победили — 4:1. «Сиэтл», в свою очередь, прервал серию из пяти побед. В последний раз они проигрывали ещё в октября (в ночь с 27-го на 28-е): тогда «Кракен» уступили «Ванкувер Кэнакс» — 4:5.

Новость по теме
Капризов вышел на 6-е место в истории НХЛ по голам среди левых вингеров в первых 150 играх
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022