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Капризов вышел на 6-е место в истории НХЛ по голам среди левых вингеров в первых 150 играх

Капризов вышел на 6-е место в истории НХЛ по голам среди левых вингеров в первых 150 играх
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (4:1). 25-летний форвард «дикарей» провёл 149-ю встречу в НХЛ.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для Капризова эти шайбы стали 83-й и 84-й в североамериканской карьере. Нападающий «Миннесоты» вышел на единоличное шестое место в истории НХЛ по числу голов среди левых крайних нападающих в первые 150 матчей в НХЛ. Россиянин обогнал легендарного игрока «Бостон Брюинз» и «Чикаго Блэкхоукс» и члена Зала хоккейной славы Роя Конахера, чьё выступление пришлось на 1930–1940-е. У него было 82 гола.

Больше успели забить только Рик Мартин (85), Люк Робитайл (86), Орель Жолиа (89), Александр Овечкин (91) и Си Деннени (170).

Напомним, в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:1.

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