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«Это просто мой хоккейный IQ». Малкин высказался о своём потрясающем голевом пасе

«Это просто мой хоккейный IQ». Малкин высказался о своём потрясающем голевом пасе
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал свой потрясающий пас на Джейсона Цукера в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс». Форвард «пингвинов» в борьбе с защитником «кленовых листьев» с разворота, не глядя, отдал передачу в центр, откуда никем не прикрытый Цукер забил гол.

«Я слышал его голос — где-то позади меня. Когда Маркус Петтерссон отдал мне передачу по борту, я знал, где будет Цукер. Я буквально знал. Это просто мой хоккейный IQ. Иногда ты не видишь своего одноклубника, но знаешь, где он», — приводит слова Малкина The Athletic.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

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