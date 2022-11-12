Главный тренер «Питтсбурга»: Малкин был угрозой весь матч с «Торонто» напролёт

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре российского форварда команды Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:2). 36-летний нападающий забросил шайбу и отдал результативную передачу.

«Казалось, что Малкин сегодня включил режим зверя. Он был угрозой весь матч напролёт. Когда он в своей лучшей форме, когда он играет так, как мы все привыкли наблюдать за ним все эти годы, шайба просто следует за ним повсюду. Сегодня был один из таких случаев. Он забил, создал кучу моментов, у него была масса шансов. Думаю, что его звено было действительно угрозой большую часть матча», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.