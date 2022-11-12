СКА заменил вратаря после второго периода матча с «Сибирью», на лёд вышел 18-летний Иванов

В эти минуты на стадионе «Сибирь» в Новосибирске проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Сибирь» принимает санкт-петербургский СКА. К началу третьего периода счёт 3:2 в пользу хозяев.

На третий игровой отрезок тренерский штаб принял решение выпустить 18-летнего голкипера Сергея Иванова. Он заменил Александра Самонова, который за 40 минут игрового времени отразил 19 из 22 бросков.

Отметим, что для Иванова этот матч стал вторым в нынешнем сезоне. В конце сентября в матче с «Адмиралом» молодой голкипер на 47-й минуте при счёте 5:1 заменил вратаря Дмитрия Николаева, который к тому моменту отразил 13 бросков и пропустил один гол. Тогда Иванов справился со всеми 10 бросками по своим воротам.