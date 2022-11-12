Светлов: не могу обещать, что «Сочи» попадёт в зону плей-офф

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов высказался о текущем положении команды в регулярном чемпионате КХЛ.



«Я бы не хотел на эту тему разговаривать пока. У нас есть болельщики, которым хочется слова благодарности сказать. На сегодняшний день мы не на хорошем месте находимся, но болельщики приходят, болеют, мы их слышим, они переживают в эту тяжёлую минуту с командой – это очень хорошо. Если мы хотим построить игру, хотим показывать хорошую игру, мы будем до конца работать, до последнего шанса. Постараемся показать достойную игру, потому что мы не только для себя работаем, но и для болельщиков, постараемся радовать их игрой. Будет хорошая игра – будут и победы. Не могу обещать, что попадём в зону плей-офф, но хорошую игру будем показывать», — приводит слова Светлова официальный сайт «Сочи».