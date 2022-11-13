«Айлендерс» в овертайме оказался сильнее «Коламбуса». У Чинахова — голевая

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Брок Нельсон, ещё по одной шайбе забросили Скотт Мейфилд и Зак Паризе (в овертайме).

У «Коламбуса» в этой встрече забивали Коул Силлинджер, Эмиль Бемстрём, а также Маркус Бьёрк. Российский нападающий Егор Чинахов записал на свой счёт одну результативную передачу.

«Айлендерс» добился третьей победы в четырёх последних матчах. В предыдущей встрече клуб проиграл «Аризоне». «Коламбус», в свою очередь, потерпел шестое поражение в семи последних играх.