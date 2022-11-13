«Айлендерс» в овертайме оказался сильнее «Коламбуса». У Чинахова — голевая
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма.
В составе победителей дубль на свой счёт записал Брок Нельсон, ещё по одной шайбе забросили Скотт Мейфилд и Зак Паризе (в овертайме).
У «Коламбуса» в этой встрече забивали Коул Силлинджер, Эмиль Бемстрём, а также Маркус Бьёрк. Российский нападающий Егор Чинахов записал на свой счёт одну результативную передачу.
«Айлендерс» добился третьей победы в четырёх последних матчах. В предыдущей встрече клуб проиграл «Аризоне». «Коламбус», в свою очередь, потерпел шестое поражение в семи последних играх.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 ноября 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Силлинджер (Чинахов, Бин) – 23:09 (5x4) 1:1 Нельсон (Мейфилд, Ахо) – 27:27 (5x5) 1:2 Бемстрём (Нюквист, Бин) – 30:15 (5x5) 2:2 Нельсон (Ли, Ахо) – 39:15 (5x5) 2:3 Бьёрк (Бемстрём, Нюквист) – 49:38 (5x5) 3:3 Мейфилд (Барзал, Вальстрём) – 52:51 (5x5) 4:3 Паризе (Пажо, Пелеч) – 60:39 (3x3)
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