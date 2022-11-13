Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» заключил двусторонний контракт с лучшим бомбардиром и снайпером ВХЛ

«Спартак» заключил двусторонний контракт с лучшим бомбардиром и снайпером ВХЛ
Комментарии

Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале сообщил о заключении двустороннего контракта до конца сезона с нападающим Дмитрием Сидляровым.

27-летний Сидляров –лучший бомбардир и снайпер Всероссийской хоккейной лиги на данный момент. Он набрал 28 (15+13) очков в 23 матчах за фарм-клуб «Спартака» воскресенский «Химик». Воспитанник электростальского хоккея большую часть карьеры провёл в системе московского «Динамо», став чемпионом и дважды серебряным призёром ВХЛ, а также провёл 36 матчей в Континентальной хоккейной лиге за «Динамо» и «Адмирал», набрав восемь (2+6) очков.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков после 30 матчей. В следующей встрече красно-белые сыграют в гостях с московским «Динамо» (14 ноября, 19:30 мск).

«Спартак» стал обычным середняком КХЛ. Тренерская отставка это не исправит «Спартак» стал обычным середняком КХЛ. Тренерская отставка это не исправит
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022