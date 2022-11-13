«Спартак» заключил двусторонний контракт с лучшим бомбардиром и снайпером ВХЛ

Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале сообщил о заключении двустороннего контракта до конца сезона с нападающим Дмитрием Сидляровым.
27-летний Сидляров –лучший бомбардир и снайпер Всероссийской хоккейной лиги на данный момент. Он набрал 28 (15+13) очков в 23 матчах за фарм-клуб «Спартака» воскресенский «Химик». Воспитанник электростальского хоккея большую часть карьеры провёл в системе московского «Динамо», став чемпионом и дважды серебряным призёром ВХЛ, а также провёл 36 матчей в Континентальной хоккейной лиге за «Динамо» и «Адмирал», набрав восемь (2+6) очков.
«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков после 30 матчей. В следующей встрече красно-белые сыграют в гостях с московским «Динамо» (14 ноября, 19:30 мск).
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