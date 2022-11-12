«Спартак» стал обычным середняком КХЛ. Тренерская отставка это не исправит

В Западной конференции КХЛ случилась вторая тренерская отставка. В отличие от «Сочи», «Спартак» не вываливался из зоны плей-офф — но такое ощущение, что сильный старт команды сыграл злую шутку с Борисом Мироновым. Клуб, который выглядел максимально средним по составу, явно перебрал очков в первых играх за счёт крепкой защиты, а последний спад оттеснил «Спартак», скорее, к ожидаемым позициям.

Однако в последних матчах и защита стала давать сбои, а забивал «Спартак» и так мало: пока в плане шайб хуже только измученный травмами «Амур» и «Сочи», отыгравший на четыре матча меньше. Если бы не сенсационная форма Матвея Заседы в последних играх, то эта ситуация могла быть ещё унылее.

Но стоит ли ругать за это Миронова? В прошлом сезоне «Спартак» играл с шестью легионерами и постоянно занимался ротацией. В плей-офф менеджмент клуба смог удержать всех, и за это «Спартаку» плюс — однако на новый сезон никто из старой бригады не остался. Из шести лучших бомбардиров прошлого сезона уехали легионеры Лехтеря, Хед и Петтерссон. Сергей Широков выбирал между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» и предпочёл Екатеринбург, а Ивана Дроздова за рекордные деньги продали в Уфу.

Йори Лехтеря Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Летом «Спартак» стал участником одного из самых масштабных обменов в истории КХЛ, когда получил за одного Александра Никишина девять активов разной степени ценности: от игроков КХЛ до молодёжи и хоккеистов, которые пока остаются в Северной Америке. В отличие от «Торпедо», которое пока выжимает максимум из всех игроков, полученных за Ивана Чеховича, компенсация «Спартака» не была толком использована.



Флагманами сделки были Никита Чибриков и Фёдор Свечков. Это была не просто «перспективная молодёжь», которую надо ставить только из-за того, что это молодёжь. Первый забивал на Евротуре в 17 лет и бил рекорд Овечкина, за вторым в прошлом году гонялись несколько богачей лиги (в том числе «Трактор» и «Автомобилист»). Оба в прошлом декабре вместе с Хуснутдиновым составляли ударное звено молодёжки, оба в прошлом году в связке разрывали ВХЛ. Оба котировались на первый раунд драфта, но Чибриков по неясной пока причине скатился в серединку второго.

Статистика показательна: у Чибрикова — 16 матчей, 6:25 айстайма, одно очко, Свечков — 11 матчей, 7:57 за игру, 0 очков. Судя по всему, через полгода они уедут в системы «Виннипега» и «Нэшвилла» соответственно — их потенциал тут как будто и не пытались использовать. Когда «Спартак» год назад мариновал Василия Пономарёва в «Химике», можно было сослаться на то, что это форвард специфический. Однако здесь уже сложно найти какие-то рациональные причины: молодые таланты не получали шансов даже на фоне очевидных проблем в атаке.

«Сами понимаете, чтобы играть в КХЛ, надо быть хорошим на всех уровнях. Не только на том, что тебя высоко выбрали на драфте. По самоотдаче, нужно приносить пользу команде.

Ребята стараются, ничего не могу сказать. Но нужно время. Непросто, когда человек резко переходит из третьего в шестой класс», — иносказательно говорил Миронов на пресс-конференции в сентябре. При этом нельзя сказать, что бывший тренер «Спартака» тормозил всех молодых: тот же 19-летний Егор Савиков при нём получил крепкое место в первых парах, и прогресс Никишина в прошлом сезоне тоже произошёл при Миронове.

Никита Чибриков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Проблемы атаки связаны и с резким регрессом тех, кто мог бы стать лидерами. На предсезонке казалось, что звено Кугрышев — Локтионов — Хохлачёв может стать ударным, но пока уровень держит только самый молодой игрок из троих. Кугрышев вообще потерял место в составе и пока рассматривается на обмен, Локтионов сейчас худший по полезности в команде («-13»).

И здесь, конечно, есть много вопросов к руководству. Год назад в «Спартаке» произошла кардинальная смена абсолютно всего: большей части состава, тренерского штаба, менеджмента, и даже административный персонал типа пресс-службы поменяли на совсем новых людей. И этим летом селекция «Спартака» — команды с неограниченным, но немаленьким бюджетом — вызвала вопросы.



Клуб из Москвы даже с нынешней ситуацией летом имел возможность приглашать легионеров получше — но в «Спартак» поехали не особо впечатлявший в «Барысе» Вароне и проваливший сезон в Екатеринбурге Принс. Если первый хотя бы в последних матчах раззабивался, то второй, как и в прошлом году, много пропускал из-за травмы. Спортивный директор клуба Роман Беляев не на первом месте работы предпочитает взять игроков побольше, но классом ниже среднего.



Впрочем, это помогает «Химику»: фарм-клуб «Спартака» забивает больше всех в ВХЛ и какое-то время шёл на первом месте в лиге. Неудивительно, что главный тренер команды Игорь Гришин называется основным претендентом на то, чтобы стать и. о. в основе — пока он на уральском выезде, и на игру с ЦСКА «Спартак» выводил Алексей Заварухин.

Игорь Гришин Фото: vhlru.ru

У нынешнего тренера «Химика» вообще удивительная карьера. Его игровой профиль на всезнающем Eliteprospects насчитывает один сезон за скромный клуб из Энгельса, в основном он работал с молодёжными командами и в 55 впервые возглавил взрослых («Рязань» в прошлом сезоне ВХЛ, которая не попала в плей-офф). Конечно, КХЛ видела примеры, когда уже вроде бы возрастные тренеры без большого опыта с ноги врывались в лигу, но пока выглядит слегка рискованно.



Но в целом проблема «Спартака» в том, что этот клуб стал неинтересным. Это особенно видно по посещаемости, которая резко обвалилась за последние два сезона — разноцветные сидушки «Мегаспорта» помогают прикрывать тот факт, что на команду ходит по 3–4 тысячи человек. Это выглядит ужасно грустно на фоне того, что «Спартак» был одним из топов лиги по зрительскому интересу в последние доковидные сезоны.



Прямо сейчас «Спартак» — это максимально средний клуб во всём. И изменит ли это одна лишь отставка главного тренера?