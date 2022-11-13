Чернак пропустит матч с «Вашингтоном». В предыдущей игре он заблокировал бросок Овечкина

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эрик Чернак пропустит повторный матч с «Вашингтон Кэпиталз» (в ночь на 14 ноября в 3:00 мск) сообщает журналист Габби Ширли в своём «твиттере».

Чернак в прошлом матче с «Кэпиталз» (1:5) заблокировал бросок капитана «столичных» Александра Овечкина в третьем периоде матча. Кроме Чернака, бросок заблокировал и российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв.

Ранее капитан «молний» Стивен Стэмкос сказал, что «тяжело видеть, когда действительно хорошим защитникам приходится выходить на лёд и «сжирать» эти броски».

«Вашингтон Кэпиталз» после 16 сыгранных матчей набрал 16 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Тамба-Бэй» с 15 очками после 14 игр расположилась на 12-й строчке в таблице Востока.