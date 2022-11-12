«Тяжело это видеть». Капитан «Тампы» — о блоках Сергачёва и Чернака после бросков Овечкина

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос поделился мнением о поступках защитников Эрика Чернака и Михаила Сергачёва, каждый из которых принял на себя броски капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в третьем периоде матча.

«Это менталитет чемпионов, не так ли? Это то, что вы должны делать, чтобы побеждать в этой лиге, и это укоренилось в парнях.

Тяжело видеть, когда действительно хорошим защитникам приходится выходить на лёд и «сжирать» эти броски, но они делали это на протяжении всей своей карьеры здесь, и именно поэтому они так ценны. Но давайте попробуем не ставить их в эти ситуации, получая удаления», — приводит слова Стэмкоса журналист Том Гулитти на своей странице в «Твиттере».

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