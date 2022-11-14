Видео реализованной попытки Барабановым в победной серии буллитов в матче с «Миннесотой»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 по буллитам.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга. За «Миннесоту» отличились Фредерик Годро и Коннор Дьюар, а в составе «Шаркс» в третьем периоде с разницей в две минуты по шайбе забросили Стивен Лоренц и Нико Штурм, позволившие своей команде спастись с 0:2. Выявить победителя в овертайме командам не удалось, а в серии штрафных бросков сильнее оказались гости – на реализованную попытку Кирилла Капризова они ответили голами Ника Бонино и Александра Барабанова.

ВИДЕО БУЛЛИТА БАРАБАНОВА

В нынешнем сезоне 28-летний Барабанов принял участие в 13-ти матчах НХЛ, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.