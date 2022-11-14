Голевой пас и реализованный буллит Капризова не помогли «Миннесоте» в игре с «Сан-Хосе»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 по буллитам.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга. За «Миннесоту» отличились Фредерик Годро и Коннор Дьюар, а в составе «Шаркс» в третьем периоде с разницей в две минуты по шайбе забросили Стивен Лоренц и Нико Штурм, позволившие своей команде спастись с 0:2. Выявить победителя в овертайме командам не удалось, а в серии штрафных бросков сильнее оказались гости – на реализованную попытку Кирилла Капризова они ответили голами Ника Бонино и Александра Барабанова.

25-летний российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов провёл на льду 23 минуты 25 секунд и отметился результативной передачей, заработав коэффициент полезности «0». У него уже 17 (10+7) очков в 15 встречах нынешнего сезона.