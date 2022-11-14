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Голевой пас и реализованный буллит Капризова не помогли «Миннесоте» в игре с «Сан-Хосе»

Голевой пас и реализованный буллит Капризова не помогли «Миннесоте» в игре с «Сан-Хосе»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 по буллитам.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга. За «Миннесоту» отличились Фредерик Годро и Коннор Дьюар, а в составе «Шаркс» в третьем периоде с разницей в две минуты по шайбе забросили Стивен Лоренц и Нико Штурм, позволившие своей команде спастись с 0:2. Выявить победителя в овертайме командам не удалось, а в серии штрафных бросков сильнее оказались гости – на реализованную попытку Кирилла Капризова они ответили голами Ника Бонино и Александра Барабанова.

25-летний российский форвард «дикарей» Кирилл Капризов провёл на льду 23 минуты 25 секунд и отметился результативной передачей, заработав коэффициент полезности «0». У него уже 17 (10+7) очков в 15 встречах нынешнего сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2022, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Годро (Капризов, Цуккарелло) – 06:45 (5x5)   2:0 Дьюар (Шоу) – 43:37 (4x5)   2:1 Лоренц (Власик, Беннинг) – 53:56 (5x5)   2:2 Штурм (Карлссон, Власик) – 55:49 (5x5)   2:3 Барабанов – 65:00 (ПБ)
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