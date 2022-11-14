«Тупое поражение». Тренер «Миннесоты» эмоционально высказался после поражения с 0:2

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». «Дикари» к 53-й минуте выигрывали со счётом 2:0, однако затем менее чем через две минуты пропустили две шайбы. Затем «Сан-Хосе» вырвал победу в серии буллитов.
«Ненавижу говорить, что вы получаете то, чего заслуживаете или что-то в этом роде, но сегодня мы получили то, о чём просили. Я не знаю, как иначе это описать. Это было тупое поражение. Мы играли бегали взад-вперёд, так спокойно. Не играли прямолинейно. И всякие такие клише. Мы не заслужили победы с такой игрой", — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 по буллитам.
- 14 ноября 2022
-
08:57
-
08:35
-
07:50
-
07:19
-
07:04
-
06:44
-
06:40
-
06:25
-
05:58
-
05:37
-
05:37
-
05:26
-
04:48
-
03:54
-
03:46
-
03:39
-
03:34
-
03:21
- 13 ноября 2022
-
23:36
-
23:03
-
22:30
-
22:16
-
21:53
-
21:40
-
21:25
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:48
-
20:18
-
20:07
-
19:54
-
19:49
-
19:44
-
19:32