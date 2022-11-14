«Тупое поражение». Тренер «Миннесоты» эмоционально высказался после поражения с 0:2

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». «Дикари» к 53-й минуте выигрывали со счётом 2:0, однако затем менее чем через две минуты пропустили две шайбы. Затем «Сан-Хосе» вырвал победу в серии буллитов.

«Ненавижу говорить, что вы получаете то, чего заслуживаете или что-то в этом роде, но сегодня мы получили то, о чём просили. Я не знаю, как иначе это описать. Это было тупое поражение. Мы играли бегали взад-вперёд, так спокойно. Не играли прямолинейно. И всякие такие клише. Мы не заслужили победы с такой игрой", — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 по буллитам.