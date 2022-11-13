Кузнецов: шутили, что Гретцки будет платить командам, чтобы Овечкин не побил его рекорд

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поход Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.



«Он всё равно побьёт рекорд. Если не сейчас, ну, он потом ещё контракт подпишет и будет играть. Минимум 20 всегда забьёт, даже когда ему за 40 будет. Как ни крути. Дар от бога есть у человека — знать, оказаться в правильном месте, бросить. Голевое чутьё. У меня его нет. У каждого своя работа на льду. Иногда даже не замечаешь, частью какого проекта являешься. Со стороны смотришь и думаешь: блин, чувак может рекорд Гретцки побить. А Гретцки всегда считался недосягаемым.



Общался ли с Гретцки? Один раз, да, поздоровался. Знаю, что Саша хорошо с ним общается. Мы вообще шутили, что Гретцки сейчас будет командам, с которыми мы играем, деньги закидывать и выходить с ними кататься. Через 10 лет банкротом будет, денег нет, всё отдал, чтобы его рекорд не побили», — сказал Кузнецов.



В настоящий момент на счету 37-летнего Овечкина 788 шайб, Гретцки же забил за свою карьеру в НХЛ 894 гола.

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