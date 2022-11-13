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Кузнецов: шутили, что Гретцки будет платить командам, чтобы Овечкин не побил его рекорд

Кузнецов: шутили, что Гретцки будет платить командам, чтобы Овечкин не побил его рекорд
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поход Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Он всё равно побьёт рекорд. Если не сейчас, ну, он потом ещё контракт подпишет и будет играть. Минимум 20 всегда забьёт, даже когда ему за 40 будет. Как ни крути. Дар от бога есть у человека — знать, оказаться в правильном месте, бросить. Голевое чутьё. У меня его нет. У каждого своя работа на льду. Иногда даже не замечаешь, частью какого проекта являешься. Со стороны смотришь и думаешь: блин, чувак может рекорд Гретцки побить. А Гретцки всегда считался недосягаемым.

Общался ли с Гретцки? Один раз, да, поздоровался. Знаю, что Саша хорошо с ним общается. Мы вообще шутили, что Гретцки сейчас будет командам, с которыми мы играем, деньги закидывать и выходить с ними кататься. Через 10 лет банкротом будет, денег нет, всё отдал, чтобы его рекорд не побили», — сказал Кузнецов.

В настоящий момент на счету 37-летнего Овечкина 788 шайб, Гретцки же забил за свою карьеру в НХЛ 894 гола.

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