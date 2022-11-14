Нападающий «Трактора» Тертышный: 11 периодов не забиваем, очень стыдно перед болельщиками

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный прокомментировал поражение от «Амура» (0:2).

«11 периодов не забиваем… Тяжело что-то сказать, просто очень стыдно перед болельщиками. Есть невезение и то, что вратарь соперника хорошо играет, есть то, что мы не так расторопно и хладнокровно играем. Всё в совокупности.

Это вина нападающих? Соперник забил, он молодец, а нам надо готовиться к следующему матчу и находить свою игру. Да, половина чемпионата прошла, но впереди 30 с лишним игр, и всё можно поправить. Если начнем говорить, кто виноват, то будет ещё хуже. Через работу, через правильные действия можно изменить ситуацию. Нужно просто не повторять ошибки и делать всё правильно, как нас просит тренерский штаб. Все переживают, включая меня, в «Тракторе» нет равнодушных. Да, сейчас много негатива в нашу сторону, много про нас пишут, и, в принципе, это нормально. У всех команд бывают такие сезоны, и важно то, как мы все вместе через это пройдём», — сказал Тертышный в интервью «РБ Спорт».

После поражения «Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» и «Трактор» вновь сыграют между собой в Хабаровске. Встреча состоится 16 ноября.