Плющев: в КХЛ в моде невзрачный, ущербный хоккей уровня дивизиона «Б» чемпионата мира

Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил мнение относительно уровня игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Что отметил для себя в последних турах чемпионата КХЛ? В пятницу на главном спортивном канале страны посмотрел матч ЦСКА и «Спартака» — лишь три шайбы, красно-белые отбрасывались, армейцы лениво наступали. В субботу утром увидели другое тягостное зрелище — «Адмирал» против «Трактора», футбольные 1:0. В воскресенье в матче в Уфе 60 минут упорно отбрасывался уже «Барыс» — 0:1 и гол в пустые ворота.



Вот такие вот унылые хоккейные выходные, разве что ЦСКА с Минском голами повеселили. А потом удивляемся «рекордным» рейтингам и «рекордной» посещаемости.

Такой хоккей — случайность или тенденция? Нет, никакой случайности. Не вчера и не позавчера мы отказались от традиций своей школы, в моде у нас ущербный хоккей. Кто-то красиво назвал его вертикальным, кто-то — рельсовым. Последнее определение точное — этот хоккей действительно зарыт в землю.



Посмотрите на тот же «Трактор», который не может забить уже восемь периодов. Защитники там — пограничники, дальше синей линии не идут, приближение к красной — это уже нарушение государственной границы, чрезвычайное происшествие! Задача крайнего форварда — или просочиться в зону по борту, или из любой точки бросить шайбу голкиперу в пузо. И копать — теперь это самый модный глагол в нашем хоккее…



У нас появилась целая школа тренеров, которая ставит свои команды на рельсы. Какой смысл тут критиковать «Адмирал» с его скромными ресурсами и ставкой на 0:0, если так же нас усыпляют большие клубы — Челябинск, Ярославль, «Спартак», Астана, Омск, Казань – у которых совсем другие возможности?

В любом случае всем нам нужно задуматься, почему КХЛ и наш хоккей в целом в кризисе. Сейчас мы за железным занавесом, есть возможность все внимание уделить внутреннему развитию. Но пока мы видим невзрачный хоккей уровня дивизиона «Б» чемпионата мира. Благодаря случаю на последней Олимпиаде он принёс нам серебро, больше таких чудес не будет», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.ru.